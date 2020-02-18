За прошлый год численность населения Украины уменьшилась на 250,8 тысяч человек. На 1 января численность наличного населения в Украине составила 41902,4 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

Так, на 1 января численность наличного населения в Украине составляла 41902,4 тысяч человек. Таким образом, за декабрь население сократилось на 20,3 тысячи. "Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 53 рожденных", - отмечается в сообщении.

Фото: Укрстат

Напомним, что Кабмин даст право называться городом населенным пунктам, где живет не менее 20 тысяч человек.

Также мы писали о том, что за 25 лет население Украины сократилось почти на треть.