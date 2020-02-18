Эвакуировать украинцев, которые находятся в охваченном смертельным коронавирусом Ухане в Китае, будет самолет авиакомпании SkyUp. Он вылетит из Киева завтра в 02:50 и приземлится 20 февраля в 08:00.

Об этом на брифинге по эвакуации из Китая во вторник заявила журналистам министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

По ее словам, экипаж самолета будет максимально отделен от пассажиров. Вместе с украинцами полетят и 25 иностранных граждан. Как рассказал госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц, среди них граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Панамы, Коста-Рики, Эквадора, Испании. Иностранные граждане, эвакуированные из Китая на украинском самолете, пройдут обсервацию в Украине. Всего в Ухане находятся 84 украинца, желание эвакуироваться выразили 49 из них.

Отметим, что министр так и не назвала место, куда планируют привести эвакуируемых, однако призвала не паниковать. По ее словам, ведомство рассматривает несколько вариантов их размещения.

Скалецкая подчеркнула, что, согласно международным правилам по обсервации, все эвакуированные будут доставлены в одно место.

По ее словам, при выборе места для обсервации учитываются требования безопасности для граждан и окружающей среды, комфорт пребывания на обсервации. Кроме того, обсервация будет проводиться согласно нормам международного законодательства и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Министр добавила, что на борт самолета будут допущены только пассажиры, у которых отсутствуют симптомы ОРВИ. При этом министр отметила, что по состоянию на средину дня вторника все пассажиры здоровы.

По словам директора авиакомпании SkyUp Евгения Хайнацкого, 11 членов экипажа рейса уже находятся в Алматы, где будет осуществлена дозаправка самолета.

Как мы писали, самолет для эвакуации должен вылететь сегодня. Его возвращения ожидают в четверг или пятницу. При этом все, кого будут эвакуировать, перед прилетом подпишут согласие на временную изоляцию. Люди с симптомами ОРВИ не будут допущены на борт самолета, а за 30 минут до его посадки будет передана информация о состоянии здоровья всех находящихся на борту.

Также сообщалось, что эвакуируемых из Уханя украинцев не будут размещать во Львовской и Тернопольской областях.



