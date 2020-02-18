Украинские нардепы разработали законопроект, вносящий изменения в регламент Верховной Рады, после внедрения которых прекратится практика блокирования рассмотрения законопроектов с помощью внесения тысяч поправок к ним. Об этом на своей странице в соцсети написала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Несколько недель рабочая группа работала над изменениями в Регламент. Проведена огромная коммуникационная работа с представителями всех фракций. Результатом стал законопроект №3018", - говорится в сообщении.

По словам Кравчук, законопроект №3018 предлагает включать одинаковые поправки в сравнительную таблицу как одну, а при рассмотрении законопроектов во втором чтении сначала будет проходить рассмотрение учтенных комитетом поправок.

Денутаты предлагают Раде после завершения рассмотрения учтенных поправок рассматривать отклоненные. При этом, если время завершения рассмотрения всех поправок вышло за пределы одного пленарного дня, то принятие законопроекта в целом будет происходить на следующем пленарном заседании.

Также законопроект ограничивает количество перерывов, которые могут требовать депутаты во время одного пленарного заседания. Для ознакомления с законопроектами депутатам предлагают давать 5 дней.

Кроме того Кравчук рассказала об идее, которая пока обсуждается. Речь идет о введении института парламентских приставов, которые будут иметь полномочия выводить из зала депутатов, которые блокируют работу парламента или позволяют себе нецензурные высказывания.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что рассмотрение во втором чтении "земельного" законопроекта может занять от 2,5 до 3 месяцев.

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