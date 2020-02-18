Известный журналист и телеведущий Дмитрий Дибров попал вчера вечером в больницу с предварительным диагнозом эпилепсия. Врачи выяснили, что на самом деле он перенес инсульт, когда его экстренно госпитализировали из кинотеатра "Октябрь" после потери сознания.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Все произошло в кинотеатре "Октябрь" во время фотосессии. Врачи диагностировали острое нарушение кровообращения мозга - инсульт. Кроме того, у Диброва обнаружена гипертоническая болезнь. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии, состояние оценивается как среднетяжелое.

Напомним, известная французская актриса театра и кино Катрин Денев также перенесла инсульт в ноябре 2019 года.

Бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун рассказывала, что инсульт может случиться у любого и в любом месте.