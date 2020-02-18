Президент Владимир Зеленский 17 января потребовал от правоохранителей в течение двух недель установить причастных к записям разговоров премьер-министра Алексей Гончарука в Кабмине. Однако уже прошел месяц, а президент до сих пор не получил от силовиков никаких результатов расследования.

Об этом глава государства сказал в комментарии Украинским новостям.

"Не получал (результатов)", - сказал Зеленский.

По его словам, на данный момент расследование еще идет и правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства. Зеленский сообщил, что у него нет информации о том, кто конкретно причастен к прослушке, и он не владеет информацией о возможной причастности сотрудников Управления госохраны и депутатов Рады.

Отметим, что поручение Зеленский озвучил 19 января во время встречи с руководством СБУ, МВД, НАБУ, ГБР, Офиса генпрокурора и УДО.

Ранее "Страна" разбиралась, кто мог организовать прослушку Гончарука и слить ее в сеть.

Также мы писали о том, что в данных файла прослушки Гончарука обнаружили след журналиста 1+1.