По подозрению в подготовке терактов в образовательных учреждениях аннексированного Крыма задержаны двое подростков. Правоохранители изъяли у них самодельные бомбы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ФСБ, у задержанных 2003 и 2004 годов рождения при обысках изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты для изготовления взрывчатых веществ, купленные в интернете.

В опубликованном видео с места задержания подростков, один из них говорит, что в планах был взрыв в школе № 15 в Керчи.

Также сообщается, что взрывчатку подростки тестировали на животных. По информации спецслужб, они являлись последователями Владислава Рослякова, который 17 октября 2018 года открыл стрельбу в здании Керченского политехнического колледжа, подорвал одно из помещений, после чего покончил с собой.

Также мы сообщали, что левые российские активисты, которые готовили теракты на выборы и ЧМ-2018, получили большие тюремные сроки.