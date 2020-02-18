Бывший президент Украины и народный депутат Петр Порошенко написал, что в список погибших во время расстрелов на Евромайдане входят "более 80 человек".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 18 февраля.

"Не верится, что уже прошло 6 лет с этих одновременно героических и трагических событий. По преступным приказам тогдашней власти, которая вывела войска против собственного народа, 600 участников Революции Достоинства были ранены. И более 80 - убито", - написал Порошенко, тем самым сократив на 20 человек список "Небесной сотни".

Скриншот: Facebook/Петр Порошенко

На пост экс-президента отреагировал народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"На "мирном Майдане" пострадало 1000 сотрудников милиции, а 23 из них были убиты "мирными протестующими". Звание "Героя Украины" было присвоено некоторым героям "Небесной сотни " незаконно, т.к. их смерти никакого отношения к Майдану не имели, а в своём сегодняшнем заявлении Порошенко стыдливо уменьшил количество погибших майдановцев до 80...", - написал нардеп.

Скриншот: Facebook/Ренат Кузьмин

Напомним, сегодня беглый президент Украины Виктор Янукович в шестую годовщину расстрелов на Майдане написал обращение, в котором выразил надежду, что президент Владимир Зеленский сможет "объединить страну", и заявил о готовности помочь ему.

Ранее "Страна" опубликовала расследование о массовых фальсификациях в списке "Небесной сотни".