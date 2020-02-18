Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что рассмотрение во втором чтении "земельного" законопроекта может занять от 2,5 до 3 месяцев. Он планирует общаться с лидерами фракций, которые внесли больше всего поправок.

Об этом Давид Арахамия рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Ожидания такие. Если не изменятся существенно какие-то обстоятельства, мы прогнозируем это, основываясь на сегодняшних цифрах, которые мы имеем. Сейчас в среднем рассмотрение одной поправки занимает 3 минуты. Если количество поправок разделить на 3 минуты и вычесть из этой цифры все перерывы, то это где-то - 2,5-3 месяца работы парламента", - сказал Арахамия.

По мнению Арахамии, тысячи поправок, на которых настаивают члены фракций "Оппозиционная платформа - за жизнь" и "Батькивщина" это блокирование работы парламента. "Я буду лично настаивать на том, чтобы собрать глав фракций и с ними пообщаться - каким образом они будут смотреть в глаза своим избирателям, которые будут говорить, что они заблокировали парламент. Зачем?" - сказал Арахамия. Также Давид Архамия спрогнозировал, что Рада сможет выйти на решение о принятии закона о рынке земли 16-17 апреля.

Напомним, ранее в Верховной Раде устроили драку из-за земельного закона.

Ранее в "Слуге народа" назвали сроки рассмотрения проекта закона об обороте земель в Раде.