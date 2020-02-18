В Национальном антикоррупционном бюро не стали оглашать причину визита олигарха Рината Ахметова 11 февраля 2020 года, сославшись на тайну досудебного расследования.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на ответ ведомства на информационный запрос.

"В ответ на ваш запрос о предоставлении информации о причинах визита указанного в запросе лица к Национального бюро сообщаем следующее, что запрашиваемая информация является тайной досудебного расследования, в связи с чем не может быть предоставлена", - говорится в ответе.

Напомним, после визита олигарха Рината Ахметова в НАБУ 11 февраля в его пресс-службе заявили, что он был приглашен в Бюро в качестве свидетеля.

Напомним, в августе компания "ДТЭК" Рината Ахметова внесла 10 миллионов гривен залога за Бориса Лисового, советника гендиректора "ДТЭК Востокэнерго", которого подозревают в причастности к нанесению 18,86 миллиардов гривен убытков от внедренной формулы "Роттердам +".