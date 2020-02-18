Из "ФК "Житло-капитал", выступающего фондом финансирования строительства объектов "Укрбуда", за 2016-2019 года выведено более 180 миллионов гривен на счета подконтрольных физических лиц. Так считают следователи Госбюро расследований, которые ведут это дело.

Об этом сказано в соответствующем постановлении суда от 19 декабря 2019 года, которое опубликовано в Едином госреестре судебных решений, пишет ЭП.

Всего ГБР изучает 29 жилых комплексов, куда вложилось 13 тысяч семей.

Согласно документу, в уголовном деле от 12 августа 2019 года расследуется вероятное присваивание денежных средств инвесторов строительства служебными лицами компаний ООО "ФК "Житло-капитал", ООО "Укрбуд девелопмент", ООО "Спецбуд-плюс", ООО "Инвестиционная компания "Укрбуд Инвест".

Экс-владелец "Укрбуда", который находится под следствием Максим Микитась заявлял, что менеджмент компании вывел из компании активы с прибыльностью около 4 млрд грн.

12 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что "Киевгорстрой" достроит все объекты скандального "Укрбуда". После этого журналисты объездили все стройплощадки жилых комплексов, которые строятся под брендом "Укрбуд Девелопмент". По состоянию на ноябрь строительные работы на большинстве ЖК были или полностью прекращены, или там находилось до 5-10 строителей. Активные работы велись на ЖК Sky Avenue (который отошел к компании "Интеграл-Буд"), ЖК "Волшебный город" (совместно с Perfect Group), ЖК Edelweiss House (совместно с Edelburg Development) и ЖК La Manche.

Напомним, что Киевгорстрой договорился с инвесторами о возобновлении строительства домов Укрбуда.

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