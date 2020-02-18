Генеральный прокурор Руслан Рябошапка опроверг появившиеся недавно слухи о том, что он и его команда якобы скоро собираются уйти в отставку.

Его слова передает пресс-служба Офиса генпрокурора во вторник, 18 февраля.

В ведомстве заявили, что распространяемые слухи относительно кадровых изменений в Офисе Генерального прокурора, являются ложными.

"Это информационная провокация и очередная атака против реформы прокуратуры, свидетельство того, что мы не удобны. Я и заместители Генерального прокурора на месте, выполняем свои обязанности", – сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

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Напомним, слухи о возможной отставке генпрокурора появились после смены руководства Офиса президента. "Страна" подробно разбиралась в том, что означает приход Ермака на Банковую и уволят ли Гончарука с Рябошапкой.

Также сегодня стало известно, что Рябошапка вернулся со встречи на Банковой и сообщил близкому кругу сотрудников, что и он сам, и все его замы в ближайшее время уйдут в отставку.

Ранее мы писали о том, отправят ли Сытника в отставку уже на этой неделе.