Глава Института нацпамяти Антон Дробович рассказал, что не в силах бороться со словами "сталинка" и "хрущевка", хотя они ему и нравятся.

Об этом он рассказал в интервью телеграмм-каналу PavlovskyNews. По словам Дробовича, декоммунизация не распространяется на слова, хотя понятия "сталинка" и "хрущевка" несут в себе пользу.

"Эти сленговые слова - очень разоблачительные в отношении большевистского строя и системы, которая уничтожала людей. Они сами по себе несут в себе отпечаток высмеивания и неуважения", - заявил он.

Напомним, что "сталинками" и "хрущевками" принято называть здания, которые построены при СССР в период правления Сталина и Хрущева. Обычно это панельные или кирпичные 5-этажные дома.

Как сообщала "Страна", переименование "Дорогожичей" в Киеве откладывается, в институте Нацпамяти выступили с компромиссом.

В Институте нацпамяти возмутились тем, что бюст Маркса под Одессой просто переименовали, чтобы не сносить.

Напомним, Институт нацпамяти еще раз попробует убрать герб СССР со щита Родины-матери.