Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов не исключает, что фигуранты дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, в частности "Буча", могли быть агентами СБУ.

Об этом он рассказал в интервью "Украинским новостям". "Возможно, возможно они были агентурой СБУ", - сказал он. Он не сообщил, какие задания агентура могла выполнять для СБУ.

Также Баканов заявил, что обнародованная известным юристом Андреем Портновым аудиозапись разговора сотрудника СБУ с одним из фигурантов дела не означает, что он причастен к делу Шеремета. Он сообщил, что сотрудники Нацполиции могут пообщаться с сотрудником СБУ Андреем Омельченко, который фигурировал на аудиозаписи. "Пожалуйста. Никто не запрещает", - отметил глава СБУ.

Баканов также опроверг информацию о том, что СБУ каким-то образом блокирует расследование дела об убийстве Шеремета, не давая полиции допросить интересующих следствие сотрудников СБУ. Он добавил, что СБУ готова помочь в этом направлении.

Ранее такое предположение озвучил народный депутат Илья Кива. По его словам, трое фигурантов по делу Шеремета были агентами СБУ при Порошенко.

Напомним, в феврале юрист Андрей Портнов опубликовал запись разговора о связях СБУ с подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко. При этом проходящие по делу Шеремета сотрудники СБУ два раза не явились на допросы.