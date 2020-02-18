На Берлинском кинофестивале временно откажутся от вручения премии Серебряного медведя - Альфреда Бауэра. Причиной стал скандал, связанный с именем первого директора Берлинале Бауэра. Недавно появилось информация о его возможной роли в национал-социалистической кинематографической политике.

Об этом сообщает пресс-служба Берлинского кинофестиваля.

Речь идет о материалах, обнародованных изданием "Die Zeit", в которых говорилось, что Бауэр с 1942 года занимал руководящий пост в дирекции кино рейха, созданной Йозефом Геббельсом.

"В ответ на недавно опубликованные источники о роли Альфреда Бауэра, первого директора Берлинского международного кинофестиваля в национал-социалистической кинематографической политике Берлинале немедленно приостановил вручение премии (. . .) Альфреда Бауэра", - сказано в сообщении.

Также в связи с этим руководство кинофестиваля обратилось к специалистам Института современной истории, чтобы внешние эксперты установили, какое положение имел Альфред Бауэр в нацистском режиме. Результаты исследования обещают обнародовать этим летом.

"По случаю 70-летия фестиваля Берлинале-2020 вручит специальный приз: Серебряный медведь - 70-й Берлинале", - сообщили в пресс-службе.

Отметим, что на Берлинале приз Альфреда Бауэра - Серебренный медведь вручается с 1987 года - за открытие новых путей в киноискусстве. Что касается первого директора кинофестиваля, он возглавлял оргкомитет Берлинале с 1951 по 1976 годы.

Напомним, украинский режиссер получила приз на кинофестивале Sundance за фильм о Донбассе.