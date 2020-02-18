Боевики ЛДНР активно использовали вооружение, запрещенное минского соглашениями при обстреле украинских позиций вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Попасная и Хутор Вольный. Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети.

"Так, российские оккупанты применяли артиллерийские системы, в частности, ствольную артиллерию калибра 152 мм - 6 снарядов калибра 122 мм - 18 снарядов. Кроме того, захватчики выпустили по позициям наших защитников более 164 мины из минометов калибра 120 мм и 44 мины из 82-мм минометов. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

По данным Штаба ООС, в районе Новотошковского боевики совершили 56 выстрелов по украинским позициям из вооружения танка.

"Также в районе боестолкновения штурмовые действия вели диверсионно-разведывательные группы противника", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 18 февраля, на Донбассе резко обострилась обстановка и начались широкомасштабные боевые столкновения в районе Золотого - там, где в прошлом году произошло разведение войск. В ходе бонв погиб один украинский военный и еще четверо получили ранения. Также сообщалось о потерях противника: четверо убитых и шестеро раненых.

Также "Страна" разбиралась, что произошло сегодня под Золотым и почему на Донбассе новое обострение.