На территории Львовской области не будут размещать украинцев, которых эвакуируют из Уханя (провинция Хубей в Китае). Подтверждения о размещении в Тернопольской области также нет.

Об этом сообщили главы Львовской и Тернопольской ОГА Максим Козицкий и Игорь Сопель на своих страницах в Facebook.

"В Украине есть несколько аэропортов, способных принять самолеты такого класса, в том числе львовский. Вопрос о размещении украинцев, которые прибудут из Китая, во Львове или области не рассматривается", - написал глава Львовской ОГА.

При этом Козицкий отметил, что область обеспечена всеми необходимыми средствами безопасности.

Скриншот: Facebook/Максим Козицкий

Кроме того, глава Тернопольской областной государственной администрации Игорь Сопель заявил, что пока нет официального подтверждения о том, что в области будут размещены эвакуированные из Уханя

"Только что общался с представителями Министерства здравоохранения Украины. Официального подтверждения о приезде эвакуированных из Китая людей на территорию Тернопольской области нет. Заведение для двухнедельного карантина ищут в каждой области",- написал он в Facebook.

Скриншот: Facebook/Игорь Сопель

Ранее в СМИ появилась информация, что эвакуированных планируют разместить в тернопольском санатории "Медоборы", против чего выступили местные жители.

Похожая ситуация ранее произошла в поселке Шкло Львовской области. В минувшие выходные жители курортного пгт Шкло (Яворовский р-н) провели акцию протеста на фоне слухов о возможности поселения украинцев, эвакуированных из Китая, в одном из местных санаториев.

Вчера, 17 февраля, народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Олег Синютка в "Фейсбук" написал, что, согласно его информации, полученной в Минздраве и Мининфраструктуры, "на текущей неделе во Львовской области ожидается прибытие самолета с эвакуированными людьми из Китая в связи с эпидемией коронавируса".

Как сообщалось, пассажирский самолет для эвакуации вылетит во вторник 18 февраля, его возвращения ожидают в четверг или пятницу. Все эвакуированные перед прилетом подпишут согласие на временную изоляцию. Люди с симптомами ОРВИ не будут допущены на борт самолета, а за 30 минут до его посадки будет передана информация о состоянии здоровья всех находящихся на борту.

Определено два обсерватора, в один из которых заселят эвакуированных, а другой будет резервным. Информацию о местонахождении обсерваторов не распространяют во избежание паники среди местного населения.

Украина пока не планирует эвакуировать 23 граждан с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине у берегов Японии