Депутат "Слуги народа" по округу №171 Виктория Кинзбурская пришла в Верховную Раду с сумкой фирмы Prada, которая стоит более 60 000 гривен. Это на 20 000 гривен больше ее нынешней месячной зарплаты и на столько же меньше годовой зарплаты до Рады.

Об этом сообщила журналистка Анна Стешенко в Facebook.

"До избрания в парламент Кинзбурская была "простой" чиновницей. Согласно данным в декларации, поданной в 2019, ее годовая зарплата составила всего лишь 87 225 грн на посту заведующей сектором правовой работы Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области", - написала журналистка.

И добавила: "Но сегодня, 18 февраля, в она пришла в Верховную Раду с известной и очень узнаваемой сумкой зеленого цвета от Prada стоимостью 62 776 грн. Это на 20 000 грн больше месячной зарплаты, без учета "депутатских".

Журналистка также прикрепила скриншоты с декларации Виктории Кинзбурской.

Фото: facebook.com

Напомним, что депутат Жан Беленюк ходит в Раду с бумажником Louis Vuitton за 31 000 гривен и жалуется на дороговизну в столовой.

Также мы писали о том, что нардеп Оксана Дмитриева принесла в Раду сумку почти за 35 000 гривен.