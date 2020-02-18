В четверг, 20 февраля, в Украине должен приземлиться самолет с украинцами, эвакуированными из китайского Уханя - центра эпидемии коронавируса.

Все эти граждане, 98 человек, должны провести двухнедельный карантин, прежде чем разъехаться по домам.

Однако возникла проблема, которая даже была вынесена на обсуждение сегодняшнего заседания СНБО Украины. А именно, что местные жители, якобы под давлением неких политиков, блокируют дороги. Они противятся размещению эвакуированных в своем регионе, опасаясь заразиться коронавирусом.

Но самая главная проблема - это молчание властей, которые то ли скрывают, то ли сами еще не знают, где разместят потенциальных носителей вируса.

От чего и возникает паника: люди, не доверяющие чиновникам, ждут подвоха и боятся, что если уже сейчас все делается настолько спустя рукава, то есть высокий риск, что вирус вырвется на свободу.

"Страна" разобралась в этой проблеме. А также в том, когда и как заберут украинцев из Уханя.

Почему эвакуация была сорвана

Изначально заявлялось, что эвакуация украинцев из китайской провинции Хубэй должна была состояться в прошлый вторник, 11 февраля. Но этого не произошло.

На следующий день, 12 февраля, премьер-министр Алексей Гончарук выступил с заявлением.

По словам главы Кабмина, правительство "продолжает искать возможность провести эвакуацию таким образом, чтобы не создать дополнительных рисков для местного населения". Отрабатываются организационные моменты, изучая опыт других стран.

"Как только мы будем на 100% уверены, что эвакуация не нанесет риска проникновения инфекции на территорию Украины и распространения ее здесь, мы буквально мгновенно проведем все необходимые эвакуационные действия. Это вопрос дней. Самолет готов, несколько объектов определены, на которые потенциально может быть осуществлена ​​эвакуация. Готовится схема размещения", - сказал Гончарук.

Он отметил, что эвакуация из Китая не сорвана, хотя де-факто это выглядит именно так.

14 февраля Гончарук выступил в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Премьер уточнил дату эвакуации - 18 февраля. И добавил, что для приема украинцев есть три-четыре объекта, каждый из которых готовится, чтобы принять граждан.

При этом Алексей Гончарук добавил: "Тревожное отношение к этой действительно очень важной проблеме в мире есть не только в Китае, но и в Украине... Как только стало известно о том, что людей эвакуированных разместят в определенном санатории, местные жители сразу на это отреагировали".

В тот же день издание "Украинские новости" направили официальный запрос в Минздрав с просьбой сообщить, где будут размещены украинские граждане. Однако эта информация предоставлена не была. Журналистам сообщили, что "данные об объектах не разглашаются". То есть власть засекретила санатории, которые должны готовится к приему эвакуированных.

Впрочем, СМИ о некоторых из них удалось узнать. Это санаторий "Пролисок" в Обуховском районе Киевской области, санаторий "Медоборы" в Теребовлянском районе Тернопольской области и санаторий во Львовской области.

После появления этих слухов население указанных районов начало сопротивление.

Противодействие в Киевской и Тернопольской областях

Также в минувшую пятницу, 14 февраля, состоялась срочная сессия Обуховского районного совета.

Сообщается, что единственным вопросы повестки дня было недопущение проникновения и распространения инфекции коронавируса COVID-19 на территории населенных пунктов Обуховского района.

Депутаты призывали не размещать у себя в районе эвакуированных, поскольку на территории Обуховского района отсутствуют специализированные учреждения здравоохранения, предназначенные для временной изоляции потенциально инфицированных (карантина).

С этим вопросами они направили обращения к двум политикам - президенту Украины Владимиру Зеленскому и нардепу от "Слуги народа" Александру Дубинскому, который избирался в Раду по округу в Обуховском районе.

В итоге Дубинский заверил, что в Обуховском районе размещать не будут.

А сегодня утром, 18 февраля, появилась информация, что на трассе под Тернополем жители блокируют дороги, чтобы не пустить эвакуированных из Китая.

Жители собрались и на сессию поселкового совета. По словам руководителя санатория "Медоборы", сейчас на лечении находится 40 пациентов. Он вспомнил о визите в заведение представителей Минздрава Украины накануне.

В местной полиции заявляют, что получили поручение подготовить медучреждение. Однако привезут ли сюда людей - неизвестно.

Судя по фото, протест не очень масштабный, похож на импровизированный блокпост.

Протест на въезде в тернопольский санаторий "Медобори". Фото с сайта Тернополяне

Однако самую интересную информацию местное СМИ сообщает далее.

"Общественность категорически против. Люди дежурили ночью. Напомним, Тернопольская ОГА - единственная, которая согласилась принять их на карантин", - пишет сайт "Тернополяне".

То есть есть проблема. Как ее будет решать власть?

Выступление Зеленского и заявления чиновников

Сегодня в Офисе президента проходил брифинг, который был посвящен обострению ситуации на Донбассе. Президент высказался по этой теме. Однако более детально он коснулся именно темы эвакуации украинцев из Китая.

Ниже мы приводим полное заявление Владимира Зеленского об этом.

"Что касается коронавируса, я, честно говоря, хочу вам сказать, что у нас полностью контролируемая ситуация. Мы обязательно должны забрать наших граждан. К сожалению, некоторые СМИ распространяют какую-то дезинформацию относительно того, куда их везут", - начал президент.

Он продолжил: "Нас есть есть несколько вариантов. Мы полностью готовы. Но самое главное - мы забираем наших граждан. Если вы увидите статистику, там даже не взрослые люди, а мальчики и девочки, все почти... много 90-х годов рождения. И я хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые обращаются к людям (мы эту информацию знаем). Обращаются к местным жителям, подбивают их перекрывать дороги".

"Ну, честно говоря, мы должны с вами понимать, что мы забираем своих граждан, которые такие же граждане, как и мы. А по поводу этих политических в кавычках товарищей... Если будете перекрывать дороги и побивать людей... Мы привезем всех наших граждан [из Китая], мы обязательно привезем их домой, потому что это наша обязанность - конституционная и человеческая... То я лично привезу наших граждан в Конча-Заспу в их особняки", - подытожил Зеленский, не уточнив, о каких политических силах идет речь.

Впрочем, как минимум на первый взгляд, в селе под Тернополем пикет не похож на платную политическую акцию. Масштаба, плакатов и лозунгов нет, лидеры мнений и политики там не выступают.

Могут ли жители села в Тернопольской области митинговать сами по себе, просто из-за того, что работают в санатории и боятся заразиться? Вполне. То есть проблема в другом: население власти тотально не доверяет. Даже такое в таком несложном деле, как поселение нескольких десятков людей на временный карантин.

При этом президент, вместо того, чтобы дать исчерпывающую информацию по эвакуации - какие меры будут приняты для изоляции этих людей - не говорит ничего определенного. И даже угрожает привезти потенциальных переносчиков вируса "в Конча-Заспу".

После этого по теме эвакуации выступили уже главы Львовской и Тернопольской ОГА. И заявления их были совсем неутешительными.

Глава Львовской обладминистрации Максим Козицкий, который был назначен Зеленским на этот пост менее двух недель назад, заявил, что вопрос о размещении украинцев, которые прибудут из Китая, во Львове или области не рассматривается. Хотя и добавил, что львовский аэропорт может принять самолет того класса, который будет лететь из Китая.

Глава Тернопольской обладминистрации Игорь Сопель заявил, что пока нет официального подтверждения о том, что в области будут размещены эвакуированные из Уханя.

Итого: на момент подготовки более-менее лояльно к эвакуации украинцев высказался только глава Тернопольской области. Впрочем, тут возникает вопрос, который поднял глава Львовской области - может ли местный аэропорт Тернополя принять борт из Уханя.

Относительно перевозчика, который будет осуществлять данный рейс, также отдельная история. Им выступила украинская компания SkyUp. 14 февраля там пообещали провести брифинг совместно с Минздравом, когда будут знать все подробности операции по эвакуации. Однако на момент подготовки материала этого пока не произошло.

Зато стало известно, что изначально в расписании авиакомпании аэропортом прибытия из Китая значился Львов, но позже его поменяли на Борисполь. То есть с высокой долей вероятности карантин будет проходить где-то в Киевской области.

Вся эта секретность, впрочем, негативно характеризует не только власть, но и простых украинцев. Которые могли быть и потерпимее к своим соотечественникам.

Об этом пишет заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

"Наблюдаю расцвет человеческого сострадания по теме возврата украинских граждан из Китая. Весьма символичного в годовщину Майдана.

49 украинцев, 25 иностранцев, не заражённых коронавирус, однако которых на всякий пожарный нужно зонировать, чтобы избежать заражения. Украинцев нужно разместить в больницу или санаторий на 14 дней сразу поиприлету, и оказалось, что это большая проблема. В Обуховском районе бунт. Жители Киевской и Львовской областей устроили протесты - не пускают в свои санатории. Местные депутаты в посёлке Шкло Львовской области даже сессию провели - всех вон!

Мы вообще удивительные люди, очень однозначные в своих принципах и эмоциональной симптоматике. Стабильное национальное лицемерие. Когда падает самолёт, весь ФБ скорбит чёрными аватарками по погибшим. А когда речь заходит о живых украинских гражданах, которые хотят вернуться домой, чтобы не умереть, тут включается наше животное самосохранение. А вы на секунду поставьте себя на их место. Поставили? Приятно?

По итогу во избежание народного бунта санатории засекретили. Надеюсь, наших граждан, не в Чернобыль повезут, в зону отчуждения. Или простигосподи на обмен".

Россияне своих граждан отправили на карантин в лес

Российские власти сообщили о том, куда отправят граждан на карантин, за день до эвакуации. Под карантин был выделен санаторий в 30 километрах от Тюмени, который располагается в лесу.

Об этом санатории сняли не один сюжет российские телеканалы. А саму операцию по эвакуации описывали буквально как героическое спасение граждан от смертельного вируса.

Людей привезли на бортах МЧС. По периметру санатория в была выставлена Росгвардия, которая дежурит круглосуточно.

Об условиях содержания российские СМИ сообщают так: "В каждом номере в центре есть холодильник, душ, туалет, а также игрушки, детские развивающие игры, шахматы, шашки, чтобы взрослые могли поиграть. Организовано четырехразовое питание. Постояльцам обеспечили выход в интернет. Эвакуированных помесили в отдельные номера - контактировать между собой они не будут. Исключение - семьи, их разместят вместе. Предусмотрены специальные номера из нескольких комнат для семей с детьми".

О протестах ни местного населения, ни региональных властей под Тюменью не сообщалось. Хотя либеральные СМИ сообщили о том, что в регионе паника. Например, как то, что тюменцы начали активно скупать маски.

В превентивных ли или в других целях по центральному российскому телевидению сообщили о флешмобе с хештегом "своих не бросаем". Он проявляется таким образом, что жители Тюмени пишут слова поддержки в адрес эвакуированных.