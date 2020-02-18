Генеральный штаб заявляет, что угрозы наступления со стороны противника на Донбассе нет. Вооруженные силы Украины фиксируют только провокации, так как со стороны "ЛДНР" некому наступать.

Об этом Украинским новостям сообщил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

"Никакой угрозы такой нет", - сказал он. По его словам, чтобы совершать наступление необходим трехкратный перевес сил, а этого нет. Вооруженные силы Украины фиксируют только провокации со стороны боевиков.

Хомчак заявил, что в рядах боевиков некому наступать, поскольку они много злоупотребляют алкоголем и наркотиками. "Буквально вчера задержали "обколотого" боевика, который "заблудился", - рассказал Хомчак.

Напомним, что в ВСУ отчитались о потерях противника на Донбассе после обострения.

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