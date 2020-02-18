Аналитический центр Atlantic Council выступил с новым заявлением по поводу доклада о 12 шагах для прекращения войны на Донбассе.

Накануне эта организация раскритиковала этот план. Однако теперь риторика изменилась.

В "Атлантическом совете" заявили, что не разделяют позицию, отображенную в документе, но уважают международных экспертов, которые его подписали, и осуждают нападки, которые начались в их адрес.

Заявление обнародовано на сайте Atlantic Council.

В Atlantic Council напомнили, что его Евразийский центр 14 февраля опубликовал заявление, подписанное "27 уважаемыми экспертами в области внешней политики", в котором он критиковал "Двенадцать шагов к укреплению безопасности в Украине и Евроатлантическом регионе".

"Однако нам известно, что после выхода "Двенадцати шагов" некоторые из подписавших его сторон, в том числе три в Украине, подверглись нападкам, в том числе, раскрытию части их личной информации на веб-сайте "Миротворец", ненадежном и крайне правом форуме", - сказано в заявлении.

В Atlantic Council подчеркнули, что усилия, направленные на клевету и запугивание подписавших доклад, являются ошибочными и должны прекратиться.

"Мы не согласны с их взглядами в "Двенадцати шагах", но мы уважаем их и их мотивы, а также их длинный и авторитетный послужной список. При здоровой демократии люди открыто и энергично обсуждают идеи, придерживаясь противоположных и даже противоречивых взглядов. Критика, даже резкая критика, это нормально. Давление и угрозы подрывают важные политические обсуждения и не должны допускаться, особенно для страны, идущей на запад, которую многие ее лидеры хотели бы видеть в Европейском союзе и НАТО", - сказано в заявлении организации.

Также в Atlantic Council подчеркнули, что такое поведение и угрозы служат только одной партии - "тем, кто в Москве хочет доминировать над Украиной".

"Для достижения своей цели они хотели бы делегитимизировать Украину в глазах Запада. Ни один украинский патриот или друг Украины не должен помогать им в этом. Украина может наилучшим образом реализовать свои чаяния, обеспечив всем гражданам право выражать свои взгляды без запугивания", - говорится в обращении аналитического центра.

Напомним, "Страна" подробно рассказывала, почему на Западе выдвинули план по Донбассу, который не понравился Украине.