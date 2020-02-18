Во вторник, 18 февраля, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) была одобрена Стратегия нацбезопасности и обороны "Безопасность человека - безопасность страны".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщается, на заседании секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что ключевыми аспектами Стратегии является безопасность человека и безопасность страны.

"Впервые в центре внимания документа - человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность", - заявил он.

По словам Данилова, Стратегия предусматривает, что наивысший приоритет и главная задача государства - установление мира как залога развития страны. Но это не должно происходить ценой потери суверенитета и наших территорий.

"Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности: сдерживание (развитие обороны и безопасности возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины), устойчивость (способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и сохранять устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних уязвимостей) , взаимодействие (развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с НАТО, ЕС и США)", - говорится в сообщении.

Секретарь СНБО также сообщил, что приоритетами национальных интересов определяется:

отстаивание независимости и государственного суверенитета;

восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины;

общественное развитие, прежде всего человеческого капитала;

защиту прав, свобод и законных интересов граждан Украины;

европейская и евроатлантическая интеграция.

В то же время Данилов отметил, что Стратегия - это декларация, утверждение которой станет основой для разработки других документов стратегического планирования в сфере нацбезопасности и обороны, которые будут определять пути и инструменты их реализации.

Данилов также отметил, что Консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины (EUAM) направила письмо с одобрительной оценке предложенного проекта Стратегии.

По результатам заседания, СНБО одобрил и предложил президенту для утверждения проект Стратегии.

Напомним, сегодня СНБО провел заседание по эскалации на Донбассе, по итогам которого Зеленский заявил, что сегодняшняя провокация сепаратистов не изменит курс Украины на прекращение войны.

Кроме того, в СНБО сообщили об увеличении средств на гособоронзаказ на 16%.