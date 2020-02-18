Двоих сотрудников полиции Одесской области арестовали за пытки. Они специально препятствовали оказанию медицинской помощи человеку, который в ней нуждался, в обстоятельствах, когда его жизнь была под угрозой.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

О подозрении в пытках полицейским сообщили еще в январе текущего года. После Заводской райсуд Николаева принял решение арестовать их в качестве меры пресечения.

Сейчас они уже находятся в СИЗО, в случае, если суд докажет их вину, им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, мы писали о том, как в Одессе полицейские дубинкой заставляли людей сознаться в краже золотой цепочки. Их также арестовали до оглашения приговора суда.