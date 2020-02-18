В Кремле заявили, что ждут прояснения деталей обострения на Донбассе в ближайшее время, после чего можно будет делать выводы.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего, перед тем, как делать какие-либо выводы. Мы не располагаем деталями этого столкновения, мы не знаем, что спровоцировало это столкновение, мы читали сообщения о том, что имеют место жертвы с двух сторон. В связи с чем мы выражаем сочувствие".

Вместе с тем на допущение о том, что Москва также несет ответственность за произошедшее, Песков заявил, что "это совершенно неправильная формулировка, так нельзя воспринимать".

Напомним, сегодня утром стало известно, что сепаратисты атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного, что неподалеку от Золотого. В результате Украина понесла потери.

Позже президент Украины Владимир Зеленский назвал утреннее наступление на Донбассе провокацией, отметив, что Украина уверенно приближается к прекращению войны.