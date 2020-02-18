Во время обострения военной ситуации на Донбассе, когда погиб один украинский боец и еще четверо были ранены, 4 представителя противника погибли и 6 ранены в ходе боев с украинскими военнослужащими на Донбассе.

Об этом заявил на брифинге начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак, передают Украинские новости.

"По нашим данным потери противника подтверждены - 4 человека погибли и 6 ранены", - сказал он.

Хомчак сообщил, что противник запросил режим тишины около 10:00, поскольку им требовалось забрать своих убитых и раненых. Также он сказал, что на данный момент работает совместный центр координации и контроля, чтобы украинские защитники забрали погибшего военного, а противник - своих погибших. Он заверил, что сейчас ситуация на Донбассе стабильная.

Также известно, что на данный момент бой вблизи населенных пунктах Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный закончился.

Утром 18 февраля, на Донбассе резко обострилась обстановка и начались широкомасштабные боевые столкновения в районе Золотого - там, где в прошлом году произошло разведение войск.

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