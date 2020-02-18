В Тернопольской области местные жители собрались с протестом против размещения в санатории "Медоборы" эвакуированных из Уханя людей, которых самолет привезет в четверг. Люди установили блокпост, чтобы не пропустить 100 людей, которых должны привезти 20 февраля.

Об этом передает издание Тернополяны. С таким протестом местные жители вышли на дороги после того, как появилась информация о планах разместить 98 человек, эвакуированных из Китая, в санаторий "Медоборы" села Конопкивка возле Микулянцев. Украинцев должны привезти 20 февраля.

Жители также собрались на сессию поселкового совета, выступая против приезда людей. Как заявили в Тернопольской ОГА, официального подтверждения информации нет, но и опровержения никто не давал.

По словам руководителя санатория "Медоборы", сейчас на лечении находится 40 пациентов. Он вспомнил о визите в заведение представителей Минздрава Украины накануне. По предварительной информации, санаторий на Тернопольщине станет одним из мест, куда могут поселить эвакуированных людей.

В полиции заявляют, что получили поручение подготовить медучреждение. Однако привезут ли сюда людей - неизвестно. На данный момент жители области продолжают протест.

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский пригрозил поселить эвакуированных из Китая украинцев в особняки политиков-провокаторов.

Напомним, эвакуируемых из Уханя аргентинцев оставят в Украине на 14 дней.