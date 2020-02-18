Виктор Шокин просит Верховный суд в связи с нововыявленным обстоятельствами снова рассмотреть его заявление и отменить указ экс-президента Украины Петра Порошенко о его увольнении.

Об этом, публикуя копию заявления, пишут "Украинские новости".

Так, истец направил заявление в Кассационный административный суд Верховного суда 14 февраля. Виктор Шокин просит пересмотреть решение Высшего админсуда по нововыявленным обстоятельствам и открыть производство по его иску к Петру Порошенко и Верховной Раде.

Нововыявленным обстоятельством истец считает заявление экс-вице-президента США Джо Байдена о вмешательстве в увольнение Шокина.

Скриншот: ukranews.com

Напомним, недавно экс-госсекретарь США Джон Керри заявил, что вся администрация Обамы работала над отставкой Шокина.

Также мы писали, что в ноябре прошлого года глава юридического Комитета Сената США Линдси Грэм затребовал у госсекретаря Майка Помпео документы, которые касаются разговоров Петра Порошенко и Джо Байдена, по поводу увольнения Виктора Шокина с должности генерального прокурора Украины.