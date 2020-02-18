Бандеровские чтения 8 февраля в колонном зале Киевсовета разрешил провести столичный мэр Виталий Кличко, но на мероприятие бюджетные деньги не тратили. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ Киевсовета на информационный запрос.

"Согласно письму председателя фракции ВО "Свобода" в Киевском городском совете Юрия Сиротюка от 05.02.2020 о проведении в помещении Киевского городского совета VII "Бандеровской чтений" 08.02.2020 в сессионном зале и кулуарах происходило вышеупомянутое мероприятие.

Финансирование проведения мероприятия не проводилось из бюджета города Киева, информацией о смете события Киевский городской совет не обладает", - сказано в документе.

Фото: ukranews.com

Напомним, пятые Бандеровские чтения были посвящены "миссии Украины и национальных интересов в глобализирующемся мире". На них выступили с речью лидеры националистических организаций.

Ранее "Страна" писала о том, что Бандера стал героем, оказавшись полезным для олигархов.

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