В Конституционном суде Украины признали неконституционным конкурс для судей Верховного суда в контексте судебной реформы 2016 года.

Об этом сообщили источники в Конституционном суде, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что судьи на пленарном заседании во вторник продолжили рассмотрение представления о конституционности отдельных положений закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" от 2016 года.

"КС принял решение о признании неконституционным конкурса для судей Верховного суда Украина", - сказал собеседник агентства.

По его словам, признаны неконституционными пункты 7 и 14 переходных положений закона "О судоустройстве и статусе судей" в части прекращения работы Верховного суда Украины и права судей Верховного суда Украины в конкурсе на должности судей Верховного суда.

Напомним, 7 ноября, в Украине вступил в силу закон №193-IX о судебной реформе, который 4 ноября подписал президент Владимир Зеленский.

Также "Страна" анализировала в чем смысл "судебной революции", за которую проголосовала Рада.