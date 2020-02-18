Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который за декабрь заработал почти 100 тысяч гривен, сообщил, что в 2020 году сумма бюджетных средств на государственный оборонный заказ увеличится на 16% по сравнению с 2019 годом и составляет $1 млрд.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". По словам Данилова, также утверждено решение гособоронзаказа до 2022 года. "Утверждение решения по основным показателям государственного оборонного заказа на 2020, 2021, 2022 года. Сегодня пресс-служба Совета безопасности и обороны выдаст пресс-релиз относительно последнего вопроса. Там будут цифры… вы там сможете с этим ознакомиться. Единственное, что могу сказать, что гособоронзаказ повышен по сравнению с прошлым годом на 16%, и сумма, которую мы рассчитываем в этом году на это потратить – более $1 млрд", - сказал Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО Украины в Киеве во вторник.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание СНБО после утреннего боя под Золотым.

В октябре 2019 года Зеленский назначил Алексея Данилова новым секретарем СНБО Украины.