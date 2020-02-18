Послезавтра, 20 февраля, в 16:45, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоится открытая тренировка основного состава киевского Динамо, на которую клуб приглашает всех своих болельщиков и представителей СМИ.

Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих" в официальном Facebook.

Фото: Facebook

Болельщики смогут увидеть, как динамовцы под руководством Алексея Михайличенко готовятся ко второй части сезона.

"Так же в рамках открытой тренировки фанов команды ожидают различные конкурсы и активности от партнеров и спонсоров Динамо. Ведущий шоу-программы - Андрей Плахотнюк. До и после тренировки состоится фото- и автограф сессия игроков Динамо с фанатами команды. Напомним, по решению УАФ, первый матч второй части сезона с полтавской Ворсклой состоится без зрителей", - уточнили в пресс-службе.

Ранее "Страна" сообщала, что киевское Динамо купило в Тамбове нигерийского форварда Бенито.

Так же мы рассказывали, что система VAR в Украине официально стартует на матче Динамо - Ворскла 22 февраля.