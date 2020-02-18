В понедельник, 17 февраля, генпрокурор Украины Руслан Рябошапка вернулся со встречи на Банковой и сообщил близкому кругу сотрудников, что и он сам, и все его замы в ближайшее время уйдут в отставку.

Об этом пишет телеграм-канал "Политика страны" со ссылкой на источники в Генпрокуратуре.

По словам Рябошапки, президент выразил сильное недовольство работой Офиса генпрокурора.

Напомним, о возможной отставке генпрокурора стало известно после смены руководства Офиса президента. "Страна" подробно писала о том, что означает приход Ермака на Банковую и уволят ли Гончарука с Рябошапкой.

Ранее Рябошапка пожаловался, что Иран не контактирует с Украиной в деле о сбитом украинском самолете.

Также стало известно, что генпрокурор Рябошапка выступил против законопроекта о ворах в законе.