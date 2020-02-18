22-летний гранатометчик. Стало известно имя погибшего в бою под Золотым украинского бойца
В результате обстрелов украинских позиций утром 18 февраля в районе Золотого погиб гранатометчик 72-й Отдельной механизированной бригады Максим Хитайлов.
Об этом в Telegram-канале сообщил депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
По его словам, погибшему Максиму Хитайлову было 22 года. Еще четверо веоннслужащих 72-й ОМБр получили ранения.
Скриншот: t.me/oleksiihoncharenko
Напомним, после утреннего боя под Золотым Владимир Зеленский собрал СНБО. "Страна" следит за происходящим в режиме онлайн.
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