На Донбассе 18 февраля погиб военнослужащий 72-й ОМБр. Фото: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В результате обстрелов украинских позиций утром 18 февраля в районе Золотого погиб гранатометчик 72-й Отдельной механизированной бригады Максим Хитайлов. 

Об этом в Telegram-канале сообщил депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

По его словам, погибшему Максиму Хитайлову было 22 года. Еще четверо веоннслужащих 72-й ОМБр получили ранения.

Скриншот Telegram-канала Алексея Гончаренко

 

Скриншот: t.me/oleksiihoncharenko

Напомним, после утреннего боя под Золотым Владимир Зеленский собрал СНБО. "Страна" следит за происходящим в режиме онлайн.

Также мы писали узнали у депутатов от "Слуги народа", что они думают об обострении на Донбассе. В частности, нардепы высказывают предположение, что нужно остановить процесс разведения войск в Донецкой и Луганской областях.

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