В результате обстрелов украинских позиций утром 18 февраля в районе Золотого погиб гранатометчик 72-й Отдельной механизированной бригады Максим Хитайлов.

Об этом в Telegram-канале сообщил депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

По его словам, погибшему Максиму Хитайлову было 22 года. Еще четверо веоннслужащих 72-й ОМБр получили ранения.

Скриншот: t.me/oleksiihoncharenko

Напомним, после утреннего боя под Золотым Владимир Зеленский собрал СНБО. "Страна" следит за происходящим в режиме онлайн.

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