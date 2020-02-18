Информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины изменило слова заместителя главы ВРУ Руслана Стефанчука о минуте молчания в память о погибших во время событий на Майдане.

Об этом сообщил известный юрист Андрей Портнов в своем Телеграм-канале во вторник, 18 февраля.

"Народные депутаты почтили память всех погибших героев Революции достоинства", - говорится в сообщении на официальном сайте Рады.

Однако, на самом деле, Стефанчук предложил вспомнить не только героев Майдана, а всех, кто погиб во время тех событий.

"У меня есть предложение, давайте вспомним всех погибших на Майдане минутой молчания", - приводит слова заместителя спикера Рады Портнов.

"Чувствуете разницу, между погибшими героями революции и всеми погибшими?", - написал юрист.

Как слышно на видео, которое опубликовал Телеграм-канал "Политика Страны", фраза Стефанчука действительно звучала не так, как ее написали в стенограмме на сайте Рады и он действительно предложил почтить минутой молчания память всех погибших на Майдане (а погибли там, как известно, не только протестующие, но и сотрудники правоохранительных органов).

"У меня предложение, давайте все вспомним всех погибших на Майдане минутой молчания, а также всех, кто погиб за Украину, защищая государственность и суверенитет", - сказал Стефанчук.

Ранее "Страна" публиковала статью Андрея Портнова и Елены Лукаш, в которой было рассказано о тотальной фальсификации списка "Небесной сотни".

Также "Страна" опубликовала пофамильный список 34 членов "группы Парасюка".