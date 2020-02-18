Выяснились подробности смерти от коронавируса руководителя одного из временных госпиталей в китайском Ухане. Как оказалось, в понедельник, 17 февраля, от вызванной коронавирусом COVID19 пневмонии скончался директор госпиталя "Учан", сообщила газета "Жэньминь Жибао".

"Директор госпиталя "Учан" Лю Чжимин умер 17 февраля, заразившись COVID19. Он стал первым главой медицинского учреждения, скончавшимся от коронавируса", - говорится в сообщении.

Правда, вскоре издание удалило сообщение, заявив, что заболевший глава госпиталя находится на лечении.

Смерть врача подтвердила The Global Times в своем микроблоге в Twitter.

"Лю Чжимин, директор больницы Учан в эпицентре коронавируса скончался во вторник из-за коронавируса, став первым директором больницы, умершим от вспышки, вызвавшей более 70 000 случаев", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 февраля в Ухане от болезни, вызванной китайским вирусом, скончался врач Ли Вэньлян, который в декабре прошлого года первым сообщил о новом о коронавирусе.

Ранее "Страна" писала о том, что от коронавируса вылечились уже 13 тысяч человек из 75 тысяч заболевших.

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