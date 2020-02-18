"Мы все равно уверенно приближаемся к окончанию войны". Зеленский прокомментировал утреннее обострение на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, выступивший сегодня на брифинге по итогам заседания СНБО после утренней эскалации конфликта на Донбассе, заявил про неизменный курс Украины к миру.
По словам Владимира Зеленского, прошедший 18 февраля бой на Донбассе не изменит его курс на прекращение войны. "У нас было заседание СНБО. Были и другие вопросы. Мы начали с провокации на контактной линии. Хочу вам сказать, что у нас мощная армия. Провокации бывают. Армия мощно ответила. Но, несмотря на это, я хочу вам сказать, что ситуация полностью контролируется. И мы уверены, что эта провокация не изменит курс. Потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров. Курс - мы идем, уверенно приближаемся к прекращению войны и миру", - сказал он на брифинге в Офисе президента.
Зеленский также выразил соболезнования в связи с гибелью украинского военного и пожелал выздоровления раненым.
Ранее "Страна" узнала у "слуг народа", что они думают об обострении на Донбассе.