Президент Украины Владимир Зеленский, выступивший сегодня на брифинге по итогам заседания СНБО после утренней эскалации конфликта на Донбассе, заявил про неизменный курс Украины к миру.

По словам Владимира Зеленского, прошедший 18 февраля бой на Донбассе не изменит его курс на прекращение войны. "У нас было заседание СНБО. Были и другие вопросы. Мы начали с провокации на контактной линии. Хочу вам сказать, что у нас мощная армия. Провокации бывают. Армия мощно ответила. Но, несмотря на это, я хочу вам сказать, что ситуация полностью контролируется. И мы уверены, что эта провокация не изменит курс. Потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров. Курс - мы идем, уверенно приближаемся к прекращению войны и миру", - сказал он на брифинге в Офисе президента.

Зеленский также выразил соболезнования в связи с гибелью украинского военного и пожелал выздоровления раненым.

Ранее "Страна" узнала у "слуг народа", что они думают об обострении на Донбассе.