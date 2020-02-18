На брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности, экстренно созванного после обострения ситуации на Донбассе, президент Владимир Зеленский заявил, что представители некоторых политических сил устраивают провокации в связи с эвакуацией граждан Украины из китайского Уханя, охваченного коронавирусом.

Онлайн-трансляцию брифинга ведет "Страна".

"Что касается коронавируса. Хочу вам сказать: у нас полностью контролируемая ситуация, мы обязательно должны забирать наших граждан. К сожалению, некоторые средства массовой информации распространяют дезинформацию по поводу того, куда их везут, что что-то не готово. У нас есть несколько вариантов, мы полностью готовы. Но самое главное: мы забираем наших граждан. Если вы увидите статистику, сколько там наших... Это даже не взрослые люди, это мальчики и девочки, там много людей 90-ых годов рождения", - сказал Владимир Зеленский.

По его словам, украинцы обязательно эвакуируют, несмотря на провокации.

"Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые обращаются к местным жителям - мы эту информацию знаем благодаря правоохранительным органам - и подбивают их перекрывать дороги. Мы с вами должны понимать: мы забираем своих граждан, которые такие же граждане как и мы. А по поводу этих политических "товарищей", хочу вам сказать правду, если будете перекрывать дороги и подбивать местных жителей... Я лично привезу этих [эвакуированных] граждан в Конча-Заспу в их особняки", - заявил президент.

Напомним, под Киевом и Львовом люди протестуют из-за слухов о размещении у них на карантин эвакуированных из Уханя украинцев. Также местные районные советы проводят внеочередные заседания, депутаты подписывают обращения к Зеленскому, чтобы не допустить размещения украинцев в их районах на карантин.

Также мы писали, что глава МВД Арсен Аваков показал "космонавтов", которые привезут в Украину людей из зараженного Уханя. Впрочем, планируется, что на борт самолета пустят только тех граждан, которые будут здоровы - перед посадкой их обследуют китайские медики. Украинцы прилетят из Уханя в четверг, 20 февраля. После этого их разместят на двухнедельный карантин.