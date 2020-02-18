В Конституцию РФ предлагают внести пункт о неприкосновенности экс-президентов. Об этом сообщили в рабочей группе по подготовке предложений по изменению основного документа страны, передает РИА "Новости"

Уточняется, что инициатива по закреплению неприкосновенности бывших президентов принадлежит председателю Союза женщин России, Екатерине Лаховой.

"Предлагается закрепить, что президент, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно, обладает неприкосновенностью", – говорит автор инициативы.

По словам Лаховой, неприкосновенность президента после окончания его полномочий будет гарантией независимости его деятельности.

Известно, что на данный момент неприкосновенность президента России, прекратившего исполнение своих полномочий, закреплена принятым в 2001 году федеральным законом. Его не могут привлечь к ответственности за деяния, совершенные во время пребывания на посту главы государства, а также задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу или досмотру, если это делается в рамках производств по делам, связанным с исполнением им полномочий.

При этом в случае совершения тяжкого преступления в период исполнения полномочий его могут лишить неприкосновенности. Для этого председатель Следственного комитета должен направить представление в Госдуму. Если нижняя палата дает согласие на снятие неприкосновенности, соответствующее постановление направляют в Совфед, который должен рассмотреть этот вопрос в течение трех месяцев.

Напомним, 20 января Владимир Путин внес в Госдуму РФ поправки к Конституции. "Страна" подробно рассказывала о том, как Кремль хочет поменять конституцию РФ.

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