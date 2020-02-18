Бородянский решил привить чтение книг 60 процентам украинцев
Глава министерства культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что в ведомстве работают над тем, чтобы повысить популярность чтения книг среди украинцев до 60%.
Об этом министр сообщил на пресс-конференции во вторник в Киеве.
"Сегодня 60% украинцев не читают книг, наша конечная цель, чтобы 60% читали", - заявил Бородянский.
Министр отметил, что формирование привычки это не быстрый процесс. "Мы увидим в этом году, как те меры, которые мы предлагаем, изменят тенденцию. У нас тенденция на снижение, а нам необходимо, чтобы тенденция начала расти. А далее мы поймем темпы", - добавил он.
Бородянский заявил, что если ориентировочный ежегодный рост количества читающих книги украинцев составить 5%, то это будет колоссальный прорыв.
"Мы должны объяснить людям, как важно чтение", - констатировал министр.
Как сообщалось, The Washington Post назвала 10 лучших книг 2019 года.
Также мы писали, что Госкомтелерадио отчиталось о запрете на ввоз в Украину более миллиона российских книг.