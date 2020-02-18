Глава министерства культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что в ведомстве работают над тем, чтобы повысить популярность чтения книг среди украинцев до 60%.

Об этом министр сообщил на пресс-конференции во вторник в Киеве.

"Сегодня 60% украинцев не читают книг, наша конечная цель, чтобы 60% читали", - заявил Бородянский.

Министр отметил, что формирование привычки это не быстрый процесс. "Мы увидим в этом году, как те меры, которые мы предлагаем, изменят тенденцию. У нас тенденция на снижение, а нам необходимо, чтобы тенденция начала расти. А далее мы поймем темпы", - добавил он.

Бородянский заявил, что если ориентировочный ежегодный рост количества читающих книги украинцев составить 5%, то это будет колоссальный прорыв.

"Мы должны объяснить людям, как важно чтение", - констатировал министр.

Как сообщалось, The Washington Post назвала 10 лучших книг 2019 года.

Также мы писали, что Госкомтелерадио отчиталось о запрете на ввоз в Украину более миллиона российских книг.