Следователи Государственного бюро расследований отдела по "делам Майдана" совместно с сотрудниками СБУ и прокуратуры задержали и сообщили о подозрении экс-бойцу спецподразделения "Омега" в шестую годовщину расстрела на Майдане. Подозреваемого обвиняют в осуществлении прицельных выстрелов по безоружным людям на Институтской 20 февраля 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Бывший офицер отдельного отряда спецназначения и борьбы с терроризмом Внутренних войск МВД Украины подозревается в: превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось применением оружия, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УКУ); законченном покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, п 5, 12, ч. 2 ст. 115 УКУ); умышленном убийстве, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору группой лиц (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 УКУ).

Следствие установило, что 20 февраля 2014 боец ​​"Омеги", действуя совместно и согласованно с другими представителями правоохранительных органов, как единое боевое подразделение, осуществляли прицельные выстрелы на поражение в направлении скопления безоружных людей на ул. Институтской и Майдане Независимости в Киеве. В результате спецназовец ранил одного из митингующих, а еще в одного совершил смертельный выстрел.

17 февраля 2020 года бывшего спецназовца задержали и сообщили ему о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Фото: dbr.gov.ua

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