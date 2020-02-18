В Шаргороде Винницкой области современная укомплектованная районная больница рискует быть закрытой 2 апреля в связи с медицинской реформой.

Об этом в Facebook сообщил бывший советник министра здравоохранения Украины Евгений Найштетик.

"Шаргородская районная больница рискует стать первой дееспособной жертвой плохо спланированной реформы охраны здоровья с 1 апреля. Новая, укомплектованная, хорошо работающая. На ее оснащение собирали всем миром (буквально). Благодаря тому, что шаргородское землячество раскидано по всему миру, финансирование шло из Штатов, Израиля, Австралии и стран ЕС", - написал Найштетик.

По его словам, из-за просчетов реформы и появившегося вследствие этого дефицита, больницу не вносят в список опорных, поэтому она потеряет пациентопоток, деньги и рискует быть закрытой уже 2 апреля.

"Люди вышли на улицу для защиты своей больницы. По словам участников [акции протеста], они готовы хоть пешком идти в Киев и ломать руки, ноги, головы всему составу офиса реформ МОЗ", - написал Найштетик и опубликовал фото с акции протеста.

Скриншот, фото: Facebook/ Eugene Nayshtetik

Напомним, "Страна" подробно описывала, что в связи со вторым этапом медреформы ждет украинскую медицину уже с 1 апреля.