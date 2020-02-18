В Киеве установлен очередной погодный рекорд. В понедельник, 17 февраля, в столице на 0,2 градуса был превышен температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в прошлом году. Среднесуточная температура составляла + 4,8 градуса. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Как уточнили специалисты лаборатории, такая температура по климатической норме соответствует окончанию марта.

Напомним, что по данным лаборатории имени Срезневского, 15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений.

Также мы сообщали, что по мнению ученых, январь 2020 стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В частности, температура в январе была самой высокой за 140 лет.