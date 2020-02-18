Во всем мире от смертоносного коронавируса смогли выздороветь 12 877 человек. Количество инфицированных достигает более 75 тысяч человек, большая часть которых находится на территории материкового Китая. Количество зараженных людей и летальных случаев продолжает расти.

Также известно о 1873 летальных случаях, связанных с коронавирусом по всему миру.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на данные сервиса отслеживания распространения коронавируса при университете Джона Хопкинса.

Скриншот: gisanddata.maps.arcgis.com

Как сообщала "Страна", в Китае уничтожат деньги, которые ходили по стране во время вспышки коронавируса.

В Украине создали тесты для выявления коронавируса, которые в пять раз дешевле немецких.

Ранее "Страна" сообщала, что первый заразившийся коронавирусом украинец готовится к выписке в Японии