От коронавируса вылечились уже 13 тысяч человек из 75 тысяч заболевших
Во всем мире от смертоносного коронавируса смогли выздороветь 12 877 человек. Количество инфицированных достигает более 75 тысяч человек, большая часть которых находится на территории материкового Китая. Количество зараженных людей и летальных случаев продолжает расти.
Также известно о 1873 летальных случаях, связанных с коронавирусом по всему миру.
Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на данные сервиса отслеживания распространения коронавируса при университете Джона Хопкинса.
Скриншот: gisanddata.maps.arcgis.com
Как сообщала "Страна", в Китае уничтожат деньги, которые ходили по стране во время вспышки коронавируса.
В Украине создали тесты для выявления коронавируса, которые в пять раз дешевле немецких.
Ранее "Страна" сообщала, что первый заразившийся коронавирусом украинец готовится к выписке в Японии