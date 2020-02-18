В среду, 19 февраля, в Украине по-прежнему сохранится теплая и солнечная погода. Дожди вероятны только в Приазовье.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Кто любит зимнее солнце, что бы там ни говорили о нынешней зиме, завтра можно приятно жмуриться и даже надеть черные очки", - написала Диденко.

По словам синоптика, 19 февраля в Украине будет преобладать сухая воздушная масса с солнечными прояснениями. В районе Приазовья - вероятность незначительных дождей, а в Карпатах возможен незначительный снег. Ветер ожидаетсясеверо-западный, он, по данным Диденко, будет небольшим, максимум умеренным, но воздух немного посвежеет.

По словам Натальи Диденко, температура воздуха ближайшей ночью составит около нуля, на востоке до -3...-5 градусов, завтра днем ​​в большинстве областей Украины ожидается +3...+9 градусов, на юге до +10 градусов. В Киеве среда будет сухой и солнечной, днем ​​предполагается около +5, +6 градусов. Ближайшие серьезные осадки в столице ожидаются в воскресенье, 23 февраля.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, синоптики ждут аномально жаркой весны в Украине: уже в первые недели марта температура поднимется до +14 градусов.