В Житомире в общежитии воинской части повесился военнослужащий-контрактник. Он наложил на себя руки в душевой кабинке и оставил предсмертную записку. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на военную прокуратуру Центрального региона Украины.

"В прокуратуру Житомирского гарнизона 17 февраля поступило сообщение о самоубийстве путем повешения военнослужащего-контрактника в душевой кабине общежития. По результатам осмотра места происшествия, признаков насильственной смерти не обнаружено", - говорится в сообщении.

Также есть информация, что в мобильном телефоне военнослужащего обнаружен скриншот с предсмертной запиской. Правоохранители расценивают это в пользу версии самоубийства военного. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Следователи устанавливают все подробности этой трагедии.

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