Сегодня, 18 февраля, Апелляционный суд Гааги принял решение, которое вызовет бурный резонанс в политических кругах России.

Апелляционный суд Гааги вынес решение о выплате Россией $50 миллиардов по иску бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС. При этом Апелляционный суд отменил решение окружного суда, который ранее снял с Москвы обязательства по выплате этой гигантской суммы, как передает Коммерсант.

В Минюсте России намерены продолжать отстаивать интересы страны и напомнили, что у России остается право на обжалование. Как стало известно, Москва оспорит это решение в Верховном суде Нидерландов.

Минюст России считает, что Апелляционный суд не не принял во внимание "неправомерное использование" экс-акционерами механизма Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), который не ратифицирован Россией.

"Помимо этого, Апелляционный суд Гааги проигнорировал тот факт, что экс-акционеры ЮКОСа не являлись добросовестными инвесторами. Контроль над активами этой компании был получен ими с помощью целого ряда незаконных действий, включая сговор и подкуп должностных лиц", - говорится в сообщении Минюста. Ведомство утверждает, что они уклонялись от уплаты налогов, выводили средства за границу и отмывали деньги.

Российская сторона считает, что Апелляционный суд так же не учел позицию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который отказал в признании нарушения статьи 18 Конвенции о защите прав человека. По версии Минюста, ЕСПЧ полностью отверг обвинения в адрес России в политической мотивации и репрессивном характере преследования ЮКОСа.

Ранее "Страна" сообщала, что шведский суд отменил все выплаты бывшим акционерам ЮКОСа.

Так же мы рассказывали, что Конституционный суд разрешил России не платить 1,9 млрд.евро по делу ЮКОСа.