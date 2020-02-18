Утром во вторник, 18 февраля, штаб ООС сообщил о наступлении сепаратистов на украинские позиции в районе Золотого Луганской области. "Страна" спросила у депутатов от партии "Слуга Народа", что они думают об обострении ситуации на Донбассе и какие последствия, по их мнению, оно будет иметь.

Виталий Безгин, депутат партии "Слуга Народа":

Фото: Facebook/ Vitalik Bezgin

"Что касается происходящего на Донбассе, мы с сожалением узнали про новости из Золотого, где ситуация кричащая, учитывая все стремление Украины урегулировать конфликт на востоке. Сейчас у меня нет информации, что будет на заседании СНБО.

Что касается политических оппонентов, которые смешивают вопрос рынка украинской земли и государственную безопасность. Ненужно спекулировать на данной теме. Обострение на Донбассе больше выглядит как попытка дестабилизации конфликта. Чем это вызвано, сказать затрудняюсь.

Как мы знаем из СМИ, между Зеленским и Путиным существует нормальная коммуникация, поэтому трудно понять, почему сейчас происходит обострение. Я надеюсь, что наши военные будут хорошо защищать нашу страну и урегулируют этот вопрос.

Подобные обострения ставят под вопрос дальнейшее обсуждение шагов по разведению войск в других точках. Офис президента и СНБО дальнейшие решения должны принимать, исходя из сложившейся ситуации. Если в дальнейшем будут происходить подобные ситуации, то с точки зрения национальной безопасности, обсуждение проведения выборов на Донбассе может быть под вопросом".



Александр Качура, депутат партии "Слуга Народа":

Фото: Facebook/ Олександр Качура

"Нужно давать правовую оценку тому, что сейчас происходит на линии разграничения. На данный момент информацию о том, что произошло в Золотом, Орехово и Новотошковке, узнаем из СМИ. Я сегодня обратился с запросом в Министерство обороны, чтобы они предоставили официальную информацию касательно обострения конфликта, на протяжении дня должен получить ответ, тогда смогу комментировать более предметно.

Если говорить о дальнейшем разведении войск, то при принятии какого-либо решения мы должны руководствоваться конкретными показателями. Были какие-то нарушения с той стороны. Мы же помним, что в Нормандском формате Российская Федерация была признана стороной конфликта. Как политик я не могу сделать какие-либо выводы, как гражданин я делаю вывод, что Россия не выполняет договоренности. В связи с этим считаю, что нужно приостановить процесс разведения войск.

Когда у нас будет четкая справка, что произошло, какая сторона нарушила договоренности и какие последствия, мы сможем делать выводы и уже тогда вырабатывать свою стратегию и в Нормандской встрече и в других переговорных процессах".

Напомним, утром 18 февраля штаб ООС заявил о наступлении сепаратистов на Донбассе. Сообщалось об обстрелах в районе Золотого, где в прошлом году произошло разведение войск. Также в штабе сообщили, что украинские военные смогли сохранить контроль над своими позициями, однако в результате один военнослужащий ВСУ погиб, еще четверо получили легкие ранения

После этого Владимир Зеленский собрал заседание СНБО. "Страна" следит за тем, что известно об обострении на Донбассе и приводит информацию всех сторон в режиме онлайн.