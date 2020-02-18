Зеленский подписал закон о бесплатном питании в учебных заведениях для детей переселенцев
Глава Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц", который предусматривает бесплатное питание для детей внутренне перемещенных лиц в учебных заведениях.
Об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады Украины 18 февраля.
Напомним, 16 января Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц", которым предусматривается предоставление бесплатного питания детям внутренне перемещенных лиц.
За этот законопроект №0930 во втором чтении и в целом проголосовали 355 народных депутатов.
Законом вносятся изменения в законы Украины "О дошкольном образовании", "О детском питании" и "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц". Согласно положениям документа, государство будет обязано обеспечить детским питанием детей переселенцев грудного возраста и детей второго года жизни, а также детей из числа внутренне перемещенных лиц, обучающихся в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях независимо от подчинения, типов и форм собственности.
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