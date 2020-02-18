Глава Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц", который предусматривает бесплатное питание для детей внутренне перемещенных лиц в учебных заведениях.

Об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады Украины 18 февраля.

Напомним, 16 января Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц", которым предусматривается предоставление бесплатного питания детям внутренне перемещенных лиц.

За этот законопроект №0930 во втором чтении и в целом проголосовали 355 народных депутатов.

Законом вносятся изменения в законы Украины "О дошкольном образовании", "О детском питании" и "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц". Согласно положениям документа, государство будет обязано обеспечить детским питанием детей переселенцев грудного возраста и детей второго года жизни, а также детей из числа внутренне перемещенных лиц, обучающихся в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях независимо от подчинения, типов и форм собственности.

Ранее сообщалось, что Елена Зеленская занялась буллингом и питанием в школах. Жена президента напишет об этом стратегию.

Также мы писали, что рацион столовых в четверти украинских школ не соответствует нормам питания.