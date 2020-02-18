Эскалация конфликта на Донбассе. Фото: twitter.com/KaterynaZelenko

В Министерстве иностранных дел Украины призвали международное сообщество осудить наступление сепаратистов на Донбассе и попытку боевиков прорвать линию разграничения. 

Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в Twitter.

"Очень обеспокоены эскалацией конфликта на Донбассе после последней российской атаки. Использование запрещенного оружия привело к новой волне жертв. Это последнее нарушение договоренностей, достигнутых на встрече нормандской четверки. Мы призываем международное сообщество осудить эту эскалацию", - говорится в сообщении представителя МИД.

Елена Зеленко, твиттер

Фото: twitter.com/KaterynaZelenko

Напомним, утром 18 февраля боевики попытались перейти линию разграничения и атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехово, Крымского, Хутора Свободного, что вблизи Золотого. Через несколько часов в штабе ООС сообщили, что бой закончился. В результате обстрела один украинский военный погиб, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь.

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО после обострения обстановки на Донбассе.

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