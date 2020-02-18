Во вторник, 18 февраля, в Нью-Йорке состоится заседание Совета безопасности ООН в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, созыв которого инициировала Россия.

Об этом свидетельствует информация на сайте ООН.

Заседание начнется в 15:00 по местному времени (22:00 по киевскому времени) и будет посвящено теме Украины. Отметим, что ранее Россия запросила проведение открытого заседания с участием представителя Секретариата ООН, от которого ожидают информации о прогрессе реализации комплекса мер по реализации минских соглашений.

Напомним, утром 18 февраля штаб ООС заявил о наступлении сепаратистов на Донбассе - в районе Золотого. А после этого Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.

Также мы писали, что глава МИД отбыл на Генассамблею ООН, где расскажет о вводе миротворцев на Донбасс.