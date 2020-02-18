Девять работников предприятия во Львовской области были госпитализированы в больницу с диагнозом "острый энтероколит". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в регионе.

"В Бродовское отделение полиции 17 февраля поступило сообщение о том, что в инфекционное отделение местной больницы с симптомами отравления были госпитализированы девять человек - работники одного из предприятий в возрасте от 19 до 45 лет. Предварительно врачи диагностировали у них "острый энтероколит", - сказано в сообщении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает наказание - штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы, проводится досудебное расследование.

Напомним, в первые часы нового года во Львове пьяный едва не умер от алкогольного отравления и переохлаждения.

Также мы писали, что под Львовом 13 человек госпитализировали из-за отравления на свадьбе.